Украина

Капитан Десны считает, что футболистам будет трудно сдержать эмоции во время забитых мячей.

Защитник Десны Денис Фаворов признался, что у футболистов есть некоторое подобие психологического барьера в связи с коронавирусом.

"Если честно, ест что-то такое. Понятно, что нужно придерживаться хотя бы самых элементарных правил, потому что это все не шутки… Я больше думаю о запрете группового празднования забитых голов: мне кажется, это не очень реально будет соблюдать. После гола ощущаешь слишком большой прилив эмоций", — цитирует Фаворова официальный сайт УПЛ.

"По сути, у нас сейчас еще одни сборы, чем-то похожие на предсезонные. По крайней мере, в плане физических нагрузок. Еще до того, как ослабили карантин, мы фактически начали подготовку – нам присылали видео упражнений, которые нужно было выполнять. Это прибавило тонуса, поэтому теперь легче воспринимаем командные упражнения".

Десна на момент приостановки чемпионата занимала четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущей второй Зари на три очка.