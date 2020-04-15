Капитан "северян" рассказал о тренировочном процессе во время карантина.
Денис Фаворов, фото УПЛ
15 апреля 2020, 21:05
Денис Фаворов рассказал, что во время карантина больше внимания уделяет семье, а также индивидуально тренируется в Чернигове..
"Все время нахожусь дома с семьей. Получается немножко больше, чем в обычные дни. Стараюсь по возможности тренироваться на базе.
У нас в Чернигове находится небольшое количество футболистов, поэтому мы заранее договариваемся. У нас два поля есть, мы приходим и бегаем, практически не пересекаемся", — сказал Денис Фаворов программе Футбол News.
Капитан Десны ранее выразил мнение, что период карантина нужно просто пережить.