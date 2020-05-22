Украина

Футбольный клуб Рух, лидирующий в турнирной таблице Первой лиги, в рамках подготовки к возобновлению соревнований сойдется в контрольных поединках с киевским Динамо и донецким Шахтером.

Главный тренер львовской команды Юрий Бакалов поделился эмоциями от предстоящих матчей с грандами украинского футбола.

"Конечно, эмоции самые позитивные от того, что сыграем такие матчи. Хочу поблагодарить наших грандов за приглашение сыграть. Мы с радостью откликнулись. Спасибо нашему президенту, который организовал все поездки".

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"Готовимся в позитивном настроении. Не каждый день играешь с Динамо и Шахтером. Но через такие матчи проявляется характер, видно наше мастерство и то, насколько мы готовы двигаться дальше", — приводит слова Бакалова сайт ТК Футбол.

Напомним, Рух встретится с Динамо сегодня, 22 мая. Матч начнется в 14:00, а следить за его событиями вы можете в онлайн-трансляции на Football.ua. Поединок львовской команды с Шахтером запланирован на 24 мая.