Клубы УПЛ после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса, входят в сезон товарищескими матчами.
Фото ФК Шахтер
22 мая 2020, 08:53
Украинские клубы ведут активную подготовку к возобновлению сезона, который взял вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса. Одним из этапов подготовки являются спарринги. Сегодня, 22 мая, сразу четыре представителя элитного дивизиона сыграют свои матчи.
Вашему вниманию расписание известных спаррингов клубов УПЛ:
22 мая, пятница
Динамо — Рух. Стадион Динамо имени Лобановского. Начало матча — 14:00;
Александрия — Ворскла. Стадион Ника. Начало матча — 14:00;
Минай — ФК Львов. Стадион Минай. Начало матча — 15:00.
23 мая, суббота
Колос — Олимпик. Стадион в селе Мала Салтанивка. Начало матча — 17:00.
24 мая, воскресенье
Шахтер — Рух. Стадион УТБ Святошин. Начало матча — 11:00.
26 мая, вторник
Александрия — Черкащина. Стадион Ника. Начало матча — неизвестно.
Напомним, возобновление украинской Премьер-лиги запланировано на 30 мая. Ранее первыми в Европе свои соревнования возобновили в Германии.