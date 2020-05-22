Украина

Клубы УПЛ после длительной паузы, вызванной пандемией коронавируса, входят в сезон товарищескими матчами.

Украинские клубы ведут активную подготовку к возобновлению сезона, который взял вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса. Одним из этапов подготовки являются спарринги. Сегодня, 22 мая, сразу четыре представителя элитного дивизиона сыграют свои матчи.

Вашему вниманию расписание известных спаррингов клубов УПЛ:

22 мая, пятница

Динамо — Рух. Стадион Динамо имени Лобановского. Начало матча — 14:00;

Александрия — Ворскла. Стадион Ника. Начало матча — 14:00;

Минай — ФК Львов. Стадион Минай. Начало матча — 15:00.

23 мая, суббота

Колос — Олимпик. Стадион в селе Мала Салтанивка. Начало матча — 17:00.

24 мая, воскресенье

Шахтер — Рух. Стадион УТБ Святошин. Начало матча — 11:00.

26 мая, вторник

Александрия — Черкащина. Стадион Ника. Начало матча — неизвестно.

Напомним, возобновление украинской Премьер-лиги запланировано на 30 мая. Ранее первыми в Европе свои соревнования возобновили в Германии.