Украина

Защитник Динамо — один из немногих футболистов, которые провели весь матч без замен против Руха.

Артем Шабанов поделился впечатлениями от контрольного поединка с Рухом.

"Это был наш первый матч после длительного карантина, поэтому не удивительно, что он дался тяжело. После долгой паузы у нас были и эмоции, и желание, но многое не получалось. Думаю, благодаря тренировкам и следующим контрольным играм, если они будут, мы наберем форму, и все будет нормально. Рух неплохая команда, спарринг получился плодотворным. Мы должны были выиграть и показать лучшую игру".

"Наша работа, в основном, была направлена на то, чтобы вспомнить все взаимосвязи, схемы, взаимодействия. Думаю, мы пока еще не полностью втянулись в работу, но уверен, что дальше будет легче".

"Было непросто, поскольку мы давно не играли. Естественно, чувствую усталость, но повторюсь, на мой взгляд, после того, как мы сыграем еще несколько спаррингов, должно стать легче. Пока о следующих соперниках нам ничего не говорили, знаю только, что завтра запланирована тренировка в 10 утра, возможно, на ней тренеры и сообщат о следующих товарищеских матчах", — приводит слова Артема Шабанова официальный сайт Динамо.

Ранее своим мнением по матчу поделился Денис Попов.