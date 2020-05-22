Украина

Главный тренер Карпат рассказал последние новости о команде.

Чемпионат Украины могут возобновить 30 мая или 6 июня. Романа Санжара не пугает отсутствие конкретики.

"В обоих вариантах необходимо в некоторых аспектах форсировать подготовку. Сказал бы даже, что рестарт сезона 6 июня для Карпат был бы более приемлемым, ведь наша команда едва ли не позже всех участников УПЛ возобновила тренировки после выхода из карантина. В нашем случае дополнительная неделя подготовки точно не будет лишним".

О кадровой ситуации:

"Не приступил к тренировкам пока наш капитан, Дмитрий Клец. Трудно назвать точные сроки его возвращения в обойму, но хочется быть оптимистом — если восстановление будет проходить эффективно, в поединке с Днепром-1 надеемся видеть Дмитрия в основной обойме", — приводит слова Романа Санжара официальный сайт Карпат.

Ранее сообщалось, что в четверг решилась судьба Первой и Второй лиги.