Украина: Вторая лига

Совет лиг ПФЛ принял решение о досрочном завершении третьего по силе дивизиона.

Было принято решение не продолжать чемпионат Украины по футболу Второй лиги сезона 2019/2020, сообщает ФК Верес.

Таким был итог заседания Совета лиг ПФЛ на Оболонь-Арене в Киеве в четверг, 21 мая.

Отмечается, что окончательное решение будет принимать Исполком Украинской ассоциации футбола.

Напомним, что окончательного решения по Первой лиге пока что нет. Ингулец настаивает на том, что он должен быть в первой тройке.