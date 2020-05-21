Совет лиг ПФЛ принял решение о досрочном завершении третьего по силе дивизиона.
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21 мая 2020, 13:51
Было принято решение не продолжать чемпионат Украины по футболу Второй лиги сезона 2019/2020, сообщает ФК Верес.
Таким был итог заседания Совета лиг ПФЛ на Оболонь-Арене в Киеве в четверг, 21 мая.
Отмечается, что окончательное решение будет принимать Исполком Украинской ассоциации футбола.
Напомним, что окончательного решения по Первой лиге пока что нет. Ингулец настаивает на том, что он должен быть в первой тройке.