Украина: Первая лига

Клубы не смогли прийти к единому решению о судьбе турнира.

Сезон в Первой лиге не будет доигран в формате регулярного чемпионата. Такое решение было принято на Совете лег ПФЛ, которое состоялось 21 мая на стадионе Оболонь Арена в Киеве.

"Шесть клубов проголосовали "за", 8 — "против", один "воздержался", а представители еще одного клуба отсутствовали на собрании.

Участники Совета лиг не смогли решить, в каком виде необходимо завершить чемпионат Первой лиги. ПФЛ обратится к каждому из клубов опросу по формату завершения соревнований: провести мини-турнир за повышение в классе в Favbet Лигу и за право остаться в Первой лиге. Также рассматриваются варианты оставить текущее турнирное положение команд или аннулировать результаты сезона 2019/20.

Принято решение впоследствии будет направлено на исполком УАФ для утверждения", — сообщает МФК Прикарпатье.

Напомним, что ранее было принято решение не доигрывать сезон во Второй лиге Украины.