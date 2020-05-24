Украина

Возобновление украинской Премьер-лиги после карантина, вызванного пандемией коронавируса, планировалось на 30 мая, однако генеральный директор Олимпика Алексей Антонов заявил, что эту дату могут перенести на начало июня.

"Предложили 30 мая. Но сейчас мы понимаем по тому, что видим в интернете, что дата перемещается на 6 июня. УПЛ сама не знает точную дату. Мы все ждем официального уже предложения".

Функционер также рассказал о финансовой ситуации в Олимпике. Стало известно, что донецкий клуб вынужден был пойти на сокращение заработных плат.

"Мы не отличаемся от многих клубов, эта ситуация действительно повлияла на экономическую составляющую. Чуть урезали зарплаты. В первый месяц – минус 25%, во второй – минус 30%", — заявил Антонов в программе Футбол NEWS.

Напомним, Олимпик провел товарищескую игру с Колосом, по итогам которой добыл победу с минимальным преимуществом в счете (2:1).