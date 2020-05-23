Украина

В первом контрольном поединке после карантина Олимпик оказался сильнее Колоса.

В товарищеском поединке между Колосом и Олимпиком, который проходил в нестандартном формате, 4 тайма по 30 минут, сильнее оказались дончане — сообщил официальный сайт клуба из Донецка.

Первые две 30-минутки проходили в равной борьбе, а после того, как команды полностью поменяли составы, Олимпик выглядел предпочтительнее, и под конец третьего тайма забил два мяча.

Колос смог лишь забить мяч престижа за 15 минут до окончания встречи.

В воскресенье, 24 мая, "олимпийцы" получили день отдыха, а 25 мая продолжат подготовку к возобновлению чемпионата.

Колос — Олимпик 1:2

Голы: Максимченко, 105 — Тейшейра, 73, Лебеденко, 85.

Олимпик (1-й и 2-й таймы): Крынский, Гришко, игрок на просмотре, Снурницын, Ксенз, Вербный, Пасич, Политыло, Балашов, Романовский, Шахаб.

Олимпик (3-й и 4-й таймы): Альими, Зотько, Литвин, Лебеденко, Кравченко, Цымбалюк, Завийский, Чогадзе (игрок на просмотре, 105), Кравчук, Тейшейра, Баланюк.