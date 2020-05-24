Украина

Донецкий клуб сегодня исполнилось 84 года с момента создания.

Шахтер в рамках товарищеской встречи обыграл львовский Рух со счетом 4:1. Эта победа совпала с 84-м днем рождения донецкого клуба, поэтому генеральный директор "горняков" Сергей Палкин после матча поздравил всех болельщиков как с праздником, так и возвращением футбола.

"Прежде всего, хочу поздравить наших болельщиков, потому что сегодня 84-я годовщина клуба. Сегодня команда преподнесла нам маленький подарок, поэтому начало дня было положено хорошее".

"Хочу поздравить тренерский штаб, футболистов, президента клуба, с которым за 23 года мы выиграли много трофеев. Впереди, конечно, еще больше задач и трофеев. Работы предстоит еще много, но главное – хочу поздравить болельщиков, потому что играем ради них. Думаю, в ближайшее время вернемся на свой уровень, будем показывать серьезный футбол".

"Футбол возвращается в нашу страну. Считаю, даже такие товарищеские матчи для болельщиков – очень важный компонент, что жизнь возвращается. Желаю болельщикам добра, мира, чтобы мы выиграли эту войну с коронавирусом. Уверен, что у нас все получится".

"Хотелось бы, конечно, чтобы 85-летие клуба уже праздновали в Донецке, в нашем городе. Хочу пожелать нашей команде, клубу как можно скорее вернуться домой", — высказался Палкин в интервью пресс-службе Шахтера.