Украина

Ассистент главного тренера Шахтера — о победе в Кубке УЕФА в 2009 году.

Дарио Срна рассказал, что не смог бы уснуть, если бы клуб вылетел от киевской команды.

"У Шахтера была тяжелая группа в Лиге чемпионов. После поражения в последнем туре в группе, президент зашел в раздевалку и сказал, что мы должны выиграть Кубок УЕФА. Он сказал, что ЦСКА – хороший пример для нас, когда они выиграли в 2005 году".

"Атмосфера в середине сезона была не очень хорошей. От нас ждали большего, от Мирчи Луческу. На нас было давление, это нормально. Однако нас поддерживало руководство, президент".

"Переломный момент – матч против ЦСКА. Мы поняли, если обыграем команду, которая не так давно выиграла Кубок УЕФА, то можем выиграть и сами".

"В полуфинале я не хотел играть с Динамо, а Луческу хотел. Если бы мы вылетели, думаю, до сих пор не смог бы спать спокойно. Динамо Семина было самым сильным после эры Лобановского", — сказал Дарио Срна в эфире Великого футбола.

Ранее Срна рассказал о своей роли в донецком Шахтере.