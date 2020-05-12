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Бывший игрок Шахтера оказался в компании Бекхэма, Роналдиньо и Пеле.

Дарио Срна вошел в символическую сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории футбола по версии самого популярного арабского портала Sport360.

Помимо хорвата, в сборной оказались Рожерио Сени, Рональд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм, Жуниньо, Зико, Роналдиньо, Диего Марадона и Пеле.



Срна завершил профессиональную карьеру летом пошлого года. Хорват выступал за Хайдук, Шахтер и Кальяри.

Видео всех голов Срны за Шахтер:

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