Бывший игрок Шахтера оказался в компании Бекхэма, Роналдиньо и Пеле.
Дарио Срна, фото getty images
12 мая 2020, 16:35
Дарио Срна вошел в символическую сборную лучших исполнителей штрафных ударов в истории футбола по версии самого популярного арабского портала Sport360.
Помимо хорвата, в сборной оказались Рожерио Сени, Рональд Куман, Синиша Михайлович, Роберто Карлос, Дэвид Бекхэм, Жуниньо, Зико, Роналдиньо, Диего Марадона и Пеле.
Срна завершил профессиональную карьеру летом пошлого года. Хорват выступал за Хайдук, Шахтер и Кальяри.
Видео всех голов Срны за Шахтер:
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