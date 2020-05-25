Украина

Румынский специалист остался недоволен работой Паулу Фонсеки в Шахтере.

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу прокомментировал результат товарищеского матча между своей бывшей командой и львовским Рухом, в котором "горняки" добыли уверенную победу (4:1).

Румынский специалист доволен, что Луиш Каштру предоставляет шанс молодым игрокам, чего, по его словам, не было при Паулу Фонсеке.

"Шахтер потерял три года, но теперь они делают то, что должны были делать. Только сейчас они прониклись философией президента клуба. На протяжении трех лет, когда командой руководил Фонсека, молодые игроки не продвигались вперед".

"Я смотрел товарищеский матч Шахтера с Рухом. Вижу, что молодые игроки очень заинтересованы. Уверен, через год-два у нас будет такая же сильная команда. Сейчас все из молодежи Шахтера — очень хорошие игроки. Тете, Соломон, Додо и остальные. На данный момент очень важно — это давать им больше играть", — заявил Луческу в программе Великий футбол.

Напомним, что это уже не первый раз, когда Луческу негативно высказывается о работе своего приемника Паулу Фонсеки. Опытный румын заявил, что нынешний тренер Ромы проявил к нему неуважение.