Украина

"Горняки" снисходительно отнеслись к финалу Кубка Украины.

Экс-полузащитник донецкого Шахтера Томаш Хюбшман признался, по каким причинам "горняки" проиграли финал Кубка Украины-2009 полтавской Ворскле.

"После финала Кубка УЕФА у нас был финал Кубка Украины против Ворсклы. Тогда мы проиграли из-за того, что долго праздновали победу над Вердером в Стамбуле. Долго праздновали и нам потом не хватило сил на украинский финал", — рассказал чех в интервью Великому футболу.

Ранее Мирча Луческу также рассказал о причинах успеха Шахтера в Кубке УЕФА.