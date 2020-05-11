Украина: Первая лига

Президент Ингульца рассказал о готовности своей команды.

Президент Ингульца Александр Поворознюк заявил, что его клуб готов к возобновлению чемпионата, но турнирам штучно не дают продолжаться.

"Мы придерживаемся всех критериев и указаний, которые будут давать УАФ и ПФЛ. Что касается того, когда мы можем выйти, то мы можем выйти хоть завтра. Дайте только добро, чтобы мы выполнили все условия и протоколы".

"Мы уже готовы играть. Если расставлять все точки над "i", то я так смотрю, что коронавирус стал лишь поводом. На самом деле делается все, чтобы чемпионат не доигрался. Чтобы все осталось так, как есть, и чтобы в УПЛ остались 12 команд", — сказал Поворознюк Youtube-каналу Ингульца.

Ранее президент заявил, что Шахтер не хочет расширения украинской Премьер-лиги до 14 команд.