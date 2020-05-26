Украина

Ряд футболистов донецкой команды занимаются по индивидуальной программе.

Максим Малышев, Исмаили, Майкон, Маркиньос Сиприано и Артем Бондаренко пока занимаются вне общей группы, сообщил официальный сайт Шахтера.

Также не занимается наравне с другими партнерами Николай Матвиенко. Он получил травму в товарищеской встрече против Руха.

Медики считают, что он сможет вернуться к полноценным тренировкам через несколько дней.

Напомним, что Минздрав Украины разрешил возобновить УПЛ 30 мая.