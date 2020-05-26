Ряд футболистов донецкой команды занимаются по индивидуальной программе.
НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО, ФОТО: ФК ШАХТЕР
26 мая 2020, 18:51
Максим Малышев, Исмаили, Майкон, Маркиньос Сиприано и Артем Бондаренко пока занимаются вне общей группы, сообщил официальный сайт Шахтера.
Также не занимается наравне с другими партнерами Николай Матвиенко. Он получил травму в товарищеской встрече против Руха.
Медики считают, что он сможет вернуться к полноценным тренировкам через несколько дней.
Напомним, что Минздрав Украины разрешил возобновить УПЛ 30 мая.