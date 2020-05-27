Украина

"Приазовцев" ожидает неблизкие передвижения по стране.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о том, как его команда подходит к возобновлению УПЛ.

"Все, у кого были травмы, восстановились и тренируются в общей группе. Также из плюсов карантина – мы можем тренироваться на быстрых полях. Из отрицательного – пока нам придется передвигаться на автобусе", — заявил специалист в интервью телеканалу Футбол.

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"У нас первый выезд во Львов. Надо будет выезжать в четверг, переночевать где-то под Киевом, а в пятницу утром позавтракать и отправиться дальше. Нужно чтобы футболисты ночью спали не в автобусе, а на кроватях в горизонтальном положении".

Предстоящий поединок Мариуполь проведет во Львове против Карпат 31 мая, в воскресенье, в 14:00.

Ранее также сообщалось, что финал Кубка Украины перенесли с Тернополя во Львов.