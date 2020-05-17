Украина

Кандидат в президенти УПЛ у коментарі Євгену Музиці відзначив, що чекає в українському футболі чесну конкуренцію замість "монополії одного клубу".

Олег Смалійчук став одним з двох кандидатів, які в останній момент долучилися до гонки за президентське крісло української Прем'єр-ліги. Щоправда, заплановані на 25 травня вибори знову перенесли (вже втретє), тож більше довелося говорити не про програму Смалійчука ("Я більше не вважаю за потібне витрачати час на її написання. Як я бачу. це нікому не потрібно. Вже і Генінсон писав програму, і Грімм писав програму, а ми бачимо, що це все перетворилося на нікому не потрібну клоунаду", — заявив Олег), а про його нещодавні твердження. Про готовність рік працювати безкоштовно, про "схематози і договорняки" та про те, як УПЛ позбутися ярлика цапа-відбувайла.

- Олеже, чому ви вирішили йти в президенти Прем'єр-ліги та чому варто вибрати саме вас?

- Зі своїх 40 років я половину прожив в Європі, побудував тут свій бізнес з нуля і за європейськими стандартами. На відміну від багатьох наших президентів, я вже десятиліття заробляю гроші на футболі, а не витрачаю їх. Думаю, мій досвід став би в нагоді.

- Ви готові працювати на посаді рік безкоштовно. Але ж це не значить, що з вас не спробують зробити пішака, яким можна керувати. Як ви збираєтеся цьому протидіяти?

- Люди, яким адресувались ці слова, прекрасно все зрозуміли. Вони бізнесмени. Пішака можна зробити тільки з того, кого купив одразу. А до людини, яка спочатку демонструє свою кваліфікацію, а потім називає свої умови для подальшої співпраці, в бізнесі ставляться з повагою.

- "Час політичних договорняків і схематозів має відійти в минуле". Можете навести приклади, які схематози заважають розвиватися українському футболу?

- А ви спочатку уважно послухайте останні інтерв'ю Сергія Палкіна. Спочатку він заявляє, що три клуба самі домовляться про телепул і ніякого президента для цього не потрібно. Потім Шахтар висуває на цю посаду свого кандидата, а згодом просить всіх зняти свої кандидатури. А зараз десь пошепталися в кулуарах і взагалі перенесли вибори. Для повної картини маслом залишилося тільки зґвалтувати діючий регламент і залишити всього 12 клубів на наступний сезон.

Слухайте, я з повагою ставлюся до будь-якої професії. Можна працювати в футболі, можна працювати в цирку. Але неможливо працювати у футболі, схожому на цирк. Повинна бути чесна конкуренція, а не монополія одного клубу. З нетерпінням чекаю, як вони зараз збираються догравати, хто куди заходить і хто звідки вилітає. Прогнозую, що це все закінчиться війною, в якій переможців не буде.

- Якщо футбол – це іграшка в руках олігархів, то чому вони мають перестати нею тішитися? Як Прем'єр-ліга в цілому може на це вплинути?

- Думаю, вони і самі деколи не знають, якою ціною їхнім клубам даються деякі перемоги. В більшості випадків менеджмент клубу йде на будь-які авантюри, щоб забезпечити своїм працедавцям хороший настрій. Рахую, що перемоги такою ціною — це шлях в нікуди. Чи потрібна ця репутація таким поважним людям? Думаю, ні. Необхідний чесний діалог з усіма учасниками процесу, потрібно міняти правила .

Вболівальники вже давно демонструють своє ставлення: шановні, це ваш футбол і ваші іграшки, нам такий футбол не цікавий. Простіше кажучи — люди вже давно забили на такий футбол.

- Що ви, як президент Прем'єр-ліги, можете зробити, щоб українські гравці були більш психологічно готовими до Європи? Мар'ян Швед, здається, і з другої спроби до неї не готовий.

- В цій темі не потрібно переходити на особистості чи якогось окремого гравця. Це наша загальна проблема, поодинці її ніхто не вирішить. Для початку потрібно самим собі відповісти на три запитання:

- Ми взагалі хочемо продавати футболістів?

- Якщо так, то на які ринки повинні орієнтуватись?

- Що і як ми повинні зробити, щоб цим ринкам були цікаві наші футболісти.

Далі повинна бути розроблена стратегія як мінімум на 5 років з урахуванням побажань від покупців з потенційного ринку. Ліга має створити аналітично-селекційний відділ з досвідчених у європейському футболі фахівців, який буде консультувати і допомагати всім клубам заробляти на продажі футболістів. Я знаю як це зробити. Повірте, за своє життя я влаштував багато гравців в європейських топ-чемпіонатах, можу говорити про це годинами. Хоча зараз це не в пріоритеті.

- Також ви назвали УПЛ "цапом-відбувайлом" і "фейковою організацією". Які кроки необхідно зробити, щоб Прем'єр-ліга позбавилася цих ярликів?

- Спершу потрібне вольове рішення власників клубів створити сильну лігу. Потім запросити на роботу президента, не залежного ні від клубів, ні від УАФ. Але найголовніше — це максимально прибрати політику і адмінресурс з футболу. Незалежно від того, власник якого клубу при владі чи утримує телевізійний канал — всі повинні грати по однакових правилах.

- За рахунок чого українські вболівальники мають повернутися на стадіон (коли це буде дозволено)?

- Я не вважаю себе хорошим знавцем по збільшенню кількості людей на трибунах. Це м’яко кажучи. Але я знайомий з тими, хто на цьому добре знається. Це європейська маркетингова компанія, яка з радістю попрацює в нашому українському футболі.

І наостанок, хотів би порадити клубам: виберіть вже хоч когось, але виберіть. І дайте йому нормально працювати. Зараз як ніколи потрібна людина, яка не побоїться взяти на себе відповідальність і поверне футбол на стадіони.

Радимо прочитати також інтерв'ю з ще одним кандидатом на посаду, Михайлом Метревелі. Сподіваємося, що найближчим часом третій претендент, Олександр Шевченко, теж поспілкується з Football.ua.