Украина

Березовчук поделился информацией о готовности львовян.

Тренер Львова Андрей Березовчук рассказал о том, как идет тренировочный процесс в клубе и насколько команда готова к возобновлению сезона в УПЛ.

"Идет обычный тренировочный процесс. Уже ближе к матчам нагрузки уменьшили, стараемся больше внимания обращать на тактику, технику, работу с мячом. Фундамент заложили к этому, сейчас надо больше наладить игровые взаимосвязи между игроками. А также исправить ошибки, которые у нас были в контрольных матчах.

Если брать в общем, то понравилось движение. Но немного расстроило то, что был брак в простых ситуациях, много голевых моментов упустили. Но были и хорошие моменты, которые мы для себя приняли на вооружение и будем в дальнейшем их использовать.

Футбол без зрителей – это совсем другое. Пожалуй, будет меньше эмоций у футболистов. Конечно, хотелось бы проводить матчи со зрителями. Но ситуация диктует условия, что пока надо проводить матчи так. Надо смириться. Ни одному футболисту не нравится играть, когда нет зрителей. Не важно, за кого они болеют, главное – чтобы они были", – рассказал Березовчук в интервью официальному сайту клуба.

Львов проведет выездной матч с Ворсклой в рамках 24-го тура УПЛ 31 мая.