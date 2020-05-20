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Бразилец прокомментировал возвращение к тренировкам во львовском клубе.

Нападающий Львова Алваро рассказал, как поддерживал форму во время карантина и

"Старался поддерживать форму, хоть это и было непросто. После двух месяцев мы все еще входим в форму. Еще довольно сложно, но мы понемногу улучшаем свои кондиции, стараемся выходить на хороший уровень.

Карантин и зимняя пауза – совсем разные вещи. Зимняя пауза в чемпионате – это отдых. Мы отправляемся в Бразилию, отдыхаем с семьей. Там психологически легче. На карантине сложно именно психологически. Мы были дома, закрыты, иногда выбирались на прогулки, старались тренироваться.

Сейчас самое важное – набрать форму. Чувствуется, что ноги еще тяжелые. Не всегда получается делать то, что задумываешь.

Очень сложно подготовиться к первому матчу чемпионата, поскольку два месяца мы занимались только индивидуально. За две-три недели подготовиться будет очень сложно", – рассказал Алваро в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что игроки Львова успешно прошли тест на коронавирус и вернулись к тренировкам.