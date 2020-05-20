Украина

Капитан львовян прокомментировал возвращение к тренировкам.

Защитник Львова Сергей Борзенко поделился своим мнением о возвращении к тренировкам и готовности команды к возобновлению сезона в УПЛ.

"Хорошо, что собрались, начали тренироваться. Все успели соскучиться. Началась работа, приближаются матчи чемпионата. Все довольны, что начали работу.

После отпуска выполняем много беговой работы. Но больше с мячом работаем.

Возможно и не на 100%, но к первому матчу готовы будем. А уже по ходу чемпионата наберем свою оптимальную физическую форму", – рассказал Борзенко в интервью официальному сайту клуба.

Ранее сообщалось, что игроки Львова успешно прошли тест на коронавирус и вернулись к тренировкам.