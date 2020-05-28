Украина

Полузащитник удостоился почетной награды по итогам прошлого года.

Дмитрия Мишнева признали лучшим игроком Мариуполя в 2019 году, сообщает официальный сайт "приазовцев".

Полузащитник набрал 43% голосов болельщиков. На втором месте расположился Владислав Вакула с 28%, а замкнул тройку Рустам Худжамов с 26%.

"Это, конечно, неожиданно. Спасибо болельщикам! Очень приятно. Я себя лучшим игроком не считаю. Прежде всего, мы — одна команда. Выигрываем и проигрываем все вместе. Будем стараться и в этом году радовать наших болельщиков хорошей игрой и результатом".

Напомним, что лучшим игроком 2019 года в Шахтере был назван голкипер Андрей Пятов.