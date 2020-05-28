Полузащитник удостоился почетной награды по итогам прошлого года.
Дмитрий Мишнев, фото Мариуполь
28 мая 2020, 20:58
Дмитрия Мишнева признали лучшим игроком Мариуполя в 2019 году, сообщает официальный сайт "приазовцев".
Полузащитник набрал 43% голосов болельщиков. На втором месте расположился Владислав Вакула с 28%, а замкнул тройку Рустам Худжамов с 26%.
"Это, конечно, неожиданно. Спасибо болельщикам! Очень приятно. Я себя лучшим игроком не считаю. Прежде всего, мы — одна команда. Выигрываем и проигрываем все вместе. Будем стараться и в этом году радовать наших болельщиков хорошей игрой и результатом".
Напомним, что лучшим игроком 2019 года в Шахтере был назван голкипер Андрей Пятов.