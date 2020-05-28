Украина

Нападающий днепрян рассказал о подготовке команды к ближайшим матчам.

Алексей Хобленко рассказал о плодотворных тренировках в последние дни, задачах новогочлена тренерского штаба, а также высказался о будущем сопернике в УПЛ.

"Радостно восприняли новость и готовы уже начинать чемпионат. Подготовка была недолгой, но плодотворной. Как вы знаете, зимой к нам пришел новый тренер. С ним мы много работаем над тактикой. Кажется, все ребята хорошо все воспринимают, всем нравится. Будем пытаться продемонстрировать наработки в эту субботу.

Наверное, в каждой команде могут произойти какие-то изменения, но особых новостей по Олимпику я не слышал. Еще есть три дня до игры, и за это время разберем соперника. Тренер покажет и расскажет различные нюансы", - приводит слова нападающего официальный сайт днепрян.

Матч Днепр-1 — Олимпик состоится 30 мая, в воскресенье, в 17:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.