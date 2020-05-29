Украина

Стадионы оснастили необходимыми технологиями.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заверил, что за время карантина федерация помогла трем клубам осуществить возможность приема VAR.

"За время, которое у нас было в карантине, мы работали с Александрией и Минаем, которые должны принять полуфинал Кубка Украины. У них все еще нет системы VAR на стадионе. Также есть Мариуполь, которому необходимо обеспечить работу этой технологии".

"Мы делали все, чтобы на этих стадионах был VAR. Он будет обязательно. Есть подтверждение технической службы, что Александрия, Мариуполь и Минай готовы принять VAR и технически обеспечить его на матчах", — рассказал Павелко в интервью телеканалу Футбол.

Напомним, полуфиналы Кубка Украины запланирован на 17 и 24 июня.