Украина

Вашему вниманию обновленные даты матчей Кубка Украины после возобновления сезона.

Украинский футбол вскоре вернется после длительного перерыва, вызванного пандемией коронавируса. Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение матчей Премьер-лиги и Кубка Украины с 30 мая.

УАФ на своем официальном сайте опубликовала план-календарь завершения нынешнего сезона-2019/20, в котором определены даты оставшихся матчей Кубка Украины.

Таким образом, первый полуфинальный матч между Минаем и киевским Динамо состоится 17 июня, а второй полуфинал Мариуполь — Ворскла запланирован на 24 июня. Финальный же матч должен пройти 8-го июля.

Напомним, ранее стало известно обновленное расписание 24-го тура украинской Премьер-лиги.