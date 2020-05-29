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Полузащитник Шахтера рассказал о планах на будущее и проблемах в Гремио.

Тете остался разочарован тем, как с ним поступили в родном клубе, Гремио, а также прояснил свои амбиции.

"Финансовые запросы помешали мне перейти в основную команду Гремио? Для меня кошелек — это другая ситуация. Единственное, что я сделал, это принес деньги клубу. Болельщики иногда видят это неправильно, потому что они наблюдают только со стороны клуба, а не игрока. Мне очень грустно, что я не получил той оценки, которую ожидал. После стольких лет ношения футболки великого клуба, забитых голов, завоевания титулов и мечты о профессиональной игре, а затем о сложившейся ситуации, мне очень грустно. Но оказавшись в Европе, я счастлив

Переход в более сильную лигу? Мы ищем клуб, где я буду главным героем. Когда у нас будет этот момент, мы сделаем выбор", — приводит слова бразильца gauchazh.

Тете провел 31 матч в футболке Шахтера в этом сезоне, забив восемь голов и отметившись семью результативными передачами.

Напомним, что по последней информации 20-летний футболист интересен Ньюкаслу и Лестеру.