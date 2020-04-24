Украина

Вингер дончан продолжает пользоваться спросом у английских команд.

Ньюкасл и Лестер контактируют с Шахтером, чтобы узнать о возможности трансфера Тете, сообщает globoesporte.

Однако проблемой может стать сумма, которую просят "горняки". Речь идет о 70 миллионах евро.

Лестер по итогам прошедшей части сезона находится на третьем месте турнирной таблицы АПЛ. Дела Ньюкасла идут не так хорошо, но потенциальный новый владелец "сорок" собирается выделить на трансферы порядка 230 миллионов евро.

20-летний футболист провел 31 матч в футболке Шахтера в этом сезоне, забив восемь голов и отметившись семью результативными передачами.

Напомним, Манчестер Юнайтед может подписать Тете, если не удастся договориться о переходе Санчо.

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