Украина

Экс-защитник Карпат не согласен терять деньги, которые честно заработал.

Центральный защитник Карпат Тим Халл принял решение не возвращаться в Украину. Он больше не является игроком львовского клуба, но надеется получить зарплату за тот период, когда он выступал за Карпаты.

"Не хочу рассказывать о конкретных причинах решения оставить Карпаты. Я благодарен клубу за возможность, которую он мне дал. В Украине все прекрасно знают ситуацию, в которой находятся Карпаты. Все остальное — частная информация моих взаимоотношений с клубом", — приводит слова Халла сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

"Могу сказать, что мы не пришли к согласию. У меня были некоторые условия, но клуб их не принял. Мы посоветовались с агентом и адвокатом, и решили не возвращаться. Сейчас я думаю только о поиске команды, а не о долгах по зарплате".

"Возможно мы это решим спокойно, а может быть и нет. От меня это не зависит. Естественно, я не могу просто простить свою зарплату, я ее по-честному отработал. Есть правила и их необходимо уважать. Я ведь уважительно относился к условиям контракта. Просто хочу, чтобы клуб выполнил свои обязательства".

На счету Тима один гол в 19 матчах за Карпаты в чемпионате и Кубке Украины.

Карпаты покинул не только Халл, но и другой люксембуржец, Марвин Мартинс.

На данный момент Карпаты занимают последнее место в турнирной таблице Премьер-лиги. 31 мая "львы" должны были сыграть против Мариуполя, однако матч не состоится, поскольку в Карпатах обнаружили заболевание коронавирусом среди игроков и персонала.