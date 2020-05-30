Украина

Украинская Премьер-лига подтвердила, что Карпаты и Мариуполь завтра не сыграют.

Некоторые игроки и члены персонала Карпат сдали положительную пробу на коронавирус, сообщил официальный сайт львовского клуба.

Отмечается, что инфицированные сразу же были отправлены на самоизоляцию. Симптомы заболевания у них отсутствует.

Львовский клуб известил Украинскую ассоциацию футбола, а также Премьер-лигу о результатах тестов. УПЛ приняла решение о невозможности проведения матч Карпаты – Мариуполь согласно расписанию, 31 мая.

Карпаты пообещали предоставить всю необходимую помощь инфицированным. В понедельник в клубе будет произведено еще одно тестирование.