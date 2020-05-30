Украина

Руслан Костышин и Александр Рябоконь использовали возможность менять состав по максимуму.

Украинская Премьер-лига вернулась матчем Колос – Десна (0:2), и уже в нем зрители увидели новшество: тренеры обеих команд произвели по пять замен.

Первым это сделал Колос, осуществивший пять перестановок с 73-й по 86-ю минуту. Примечательно, что ковалевцы пропустили сразу после тройной замены на 83-й минуте. Руслан Костышин снял с игры Олега Ильина, Евгения Смирного, Владимира Лысенко, Арни Вильхамссона и Вадима Милько. Вместо них вышли Олег Кожушко, Евгений Морозко, Александр Бондаренко, Денис Костышин и Станислав Сорокин соответственно.

Александр Рябоконь в перерыве выпустил Егора Картушова вместо Алексея Гуцуляка. После этого Ефим Конопля заменил Владислава Калитвинцева, Филипп Будковский – Андрея Тотовицкого, Андрей Гитченко – Александра Филиппова, а Виталий Ермаков – Андрея Домбровского.

После этой победы Десна делит вторую строчку с Зарей и Динамо, которые свои матчи 24 тура сыграют позже.