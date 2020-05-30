Украина

Исполняющий обязанности главного тренера Олимпика прокомментировал результат матча 24-го тура УПЛ.

Днепр-1 укрепился в нижней шестерке за счет победы над Олимпиком.

"До игры мы договаривались с ребятами контролировать мяч, играть в быстрый пас. И у нас это неплохо получалось. Мы создавали моменты у ворот соперника. Могли забить два мяча в дебюте матча, но не реализовали выгодные возможности. Сложно рассчитывать на победу, когда ты не используешь свои шансы. Соперник по этому показателю нас превзошел. Мы пропустили контратаку, допустив ошибку в обороне, и ушли на перерыв, уступая в счёте.

Второй тайм тоже начали неплохо, но не было глубины в атаке. Мы просили, чтобы наши инсайды и нападающие действовали активнее, врывались в зоны… Это не удалось. Зато хорошо работали фланги, было много прострелов и подач, но, опять-таки, завершающего удара не хватало. У Днепра-1 было две возможности во втором тайме, которые вылились в два гола.

Мы хорошо изучили Днепр-1 и были готовы к тому футболу, который демонстрирует соперник. Мы ничем не уступили в игровом плане, создали 3-4 момента, заработали пенальти. Все просто: исход матча предрешили 3 наши ошибки и плохая реализация своих моментов.

Хочу отметить хорошую функциональную подготовку днепровской команды. Видно, что Днепр-1 физически находится в хорошем состоянии. Будем готовиться к следующим матчам. Наша задача – играть на победу в каждой игре", — приводит слова Игоря Климовского официальный сайт Олимпика.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 – Олимпик.