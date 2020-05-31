Украина

Полузащитник дончан поделился мнением о матче против СК Днепр-1.

Олимпик в первом матче после вызванной коронавирусом паузы уступил Днепру-1 – 1:3. Хавбек дончан Никита Кравченко уверен, что команда должна играть внимательнее у своих ворот и эффективнее – у чужих.

"В первую очередь, мы все очень рады вернуться на поле. Мы очень скучали за футболом. С другой стороны, добиться положительного результата нам сегодня не удалось и настроение сейчас не лучшее. Над завершением атак нам следует работать и работать… Мы пропускаем очень легкие мячи в свои ворота, а забитые голы нам даются очень тяжело", — цитирует Кравченко официальный сайт Олимпика.

"Команда Днепр-1 хорошо физически подготовлена, но в плане физики мы ничем не уступили. Наша задача на остаток сезона – побеждать в каждой игре. Увы, сегодня это не получилось. Будем готовиться к следующему матчу, выходить и биться за результат".

Главный тренер Олимпика Игорь Климовский уверен, что результат игры предопределили три ошибки его команды.

В следующей игре Олимпик встретится с Мариуполем, базовая дата тура – шестое июня. Сейчас дончане занимают предпоследнее место в таблице, опережая Карпаты на пять очков, но у львовян есть игра в запасе.