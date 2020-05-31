Украина

Полузащитник Зари отметил, насколько неудобным соперником для луганчан является команда Владимира Шарана.

Заря в 24-м туре Премьер-лиги проиграла на выезде Александрии – 0:1. Этот матч стал для команд четвертым подряд, в котором побеждает Александрия (игра Кубка Украины закончилась вничью, но в серии пенальти Заря уступила).

"С ними сложнее, может быть, даже играть, чем с Шахтером и Динамо. Александрия вообще в другой футбол играет. Поэтому еще больше хочется доказать, что мы можем выигрывать", — отметил хавбек Зари Владислав Кабаев в комментарии телеканалам Футбол 1/2/3.

После 24 туров Заря делит второе место с Десной и Динамо, но у киевлян есть матч с Шахтером в запасе. Следующий поединок луганчане проведут против Колоса.