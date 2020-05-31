Украина

Полузащитник ковалевцев считает, что его команда выглядела не хуже черниговцев.

Колос в 24-м туре чемпионата Украины проиграл Десне 0:2. При этом у ковалевцев было несколько неплохих моментов и пенальти при счете 0:1, который не сумел реализовать Виталий Гавриш. Экс-полузащитник Десны, а ныне футболист Колоса Андрей Богданов уверен, что ковалевцы заслуживали большего в этом матче.

"Знаю команду и все моменты, но что говорить? Мы проиграли 0:2 в игре, которую, я считаю, не должны были проигрывать. Ничего, двигаемся дальше, у нас есть игры", — заявил Богданов в комментарии телеканалам Футбол 1/2/3.

"На самом деле, слава Богу, что все закончили эту игру без травм и мы продолжаем путь. Потому что два месяца отсутствовать – это нереально для быстрого возобновления чемпионата".

В следующем туре Колос на выезде сыграет против Зари. Матч состоится через неделю.