Украина

Главный тренер черниговцев признался, что дождь во время матча с Колосом существенно сказался на игре его команды.

Десна в тяжелом матче обыграла Колос (2:0) в 24-м туре чемпионата Украины. В первом тайме игра шла под сильным дождем, и тренер Десны Александр Рябоконь признается, что это сыграло свою роль.

"Слава Богу, что вообще начали наконец-то. После большой паузы начался большой футбол. А что касается самой игры – конечно, коррективы внесла погода. Поле было тяжелым, играть в привычном стиле у нас не получалось, откровенно говоря. Было больше борьбы", — отметил Рябоконь в комментарии телеканалам Футбол 1/2/3.

"В некоторых матчах нужно выигрывать по игре, а в некоторых – вырывать победу на характере. Матч с Колосом – скорее, второе в нем сыграло большую роль. Возможно, также индивидуальное мастерство футболистов сказалось в важный момент".

Хавбек Колоса Денис Костышин также считает, что более высокий класс Десны сыграл свою роль.

Черниговцы делят вторую строчку с Динамо (у "бело-синих" есть игра в запасе) и Зарей. Следующий матч команда Александра Рябоконя проведет против Шахтера.