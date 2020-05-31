Украина

Полузащитник Колоса считает, что его команда действовала не хуже черниговцев.

Колос в 24-м туре Премьер-лиги неплохо сыграл против Десны, но уступил 0:2, не реализовав при этом несколько хороших моментов и пенальти.

"Я думаю, возможно, на каком-то классе сыграла Десна. Потому что мы по игре их, в принципе, переигрывали. Это никак не была проигрышная игра. Либо ничейная, либо мы должны были даже выигрывать. Поэтому, наверное, Десна на каком-то классе сыграла", — отметил Денис Костышин в комментарии телеканалам Футбол 1/2/3.

Денис Костышин появился в этом матче на поле на 82-й минуте. Эта игра стала для него первой после разрыва крестообразных связок в ноябре 2019 года.