Украина

Представляем вашему вниманию видеоанонс центрального матча 24-го тура Премьер-лиги.

Шахтер в 24-м туре УПЛ примет Динамо в Киеве. Для киевлян матч имеет намного большее турнирное значение, ведь команда ведет борьбу за второе место в Зарей, Десной и Александрией. Однако Шахтер наверняка не расслабится, а сделает все, чтобы победить принципиального соперника и порадовать своих болельщиков.



В 17:00 приглашаем вас к обсуждению матча в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.