Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.
Ворскла - ПФК Львов
31 мая 2020, 16:55
В матче 24-го тура украинской Премьер-лиги Ворскла принимала на своем поле ПФК Львов.
Хозяева лидировали в счете практически на протяжении всего поединка, однако львовский клуб сумел в компенсированное ко второму тайму время вырвать ничью благодаря реализованному пенальти (1:1).
Ворскла — Львов 1:1
Голы: Кане, 13 — Шина, 90+3 ( с пенальти)
Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Пуцлин, Скляр, Кане — Васин (Якубу, 80), Кулач (Шехич, 90+2), Степанюк (Кравчук, 84)
Львов: Сарнавский — Гончар, Борзенко, Братков, Люлька (Велвес, 83) — Алваро, Приймак — Татарков (Бопесу, 83), Богунов, Шина — Ныч (Ренан, 52, (Яковелли, 70))
Предупреждения: Скляр — Шина, Алваро, Велвес