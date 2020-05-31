Украина

Голкипер дончан — о дерби против Динамо.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов дал свой комментарий после поединка, в котором его команда одолела Динамо (3:1).

"Пустые трибуны? Конечно, футбол — это для болельщиков. Тяжело играть. Напоминает товарищеские игры на сборах. Мы понимаем, что нам нужно доиграть чемпионат и переступить недовольство игры без болельщиков. Я думаю, нам это удалось. Мы со всей ответственностью подошли к игре и выполнили то, о чем договаривались".

"Мы начали не очень уверенно. Где-то спали. Пропустили один гол, который не засчитали, но продолжали играть несобранно. Логично пропустили еще гол, но сразу же ответили и почувствовали уверенность. В перерыве сделали коррективы, поговорили "по душам", вышли и забили два гола", — сказал Пятов на пресс-конференции.

Ранее Football.ua проводил опрос, справедливо ли арбитр отменила взятие ворот Сергеем Сидорчуком.