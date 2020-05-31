Динамо проиграло Шахтеру и осталось четвертым в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. 

Предлагаем вам выбрать лучших исполнителей в составе "горняков" и "бело-синих". 

 
 

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо