Украина 31 мая 2020, 23:58 Шахтер — Динамо: определяем лучших игроков в составах обеих команд Предлагаем вам выбрать лучших по итогам 24-го тура в составах команд. ШАХТЕР — ДИНАМО, ФОТО ФК ШАХТЕР ДОНЕЦК 31 мая 2020, 23:58 Динамо проиграло Шахтеру и осталось четвертым в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Предлагаем вам выбрать лучших исполнителей в составе "горняков" и "бело-синих". На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо. Команды Динамо Киев Шахтер Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте