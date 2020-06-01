Динамо проиграло Шахтеру и осталось четвертым в турнирной таблице чемпионата Украины. 

В поединке голом отличился Сергей Сидорчук, однако Екатерина Монзуль отменила взятие ворот

"Даже не знаю, я не видел. Когда мы забили первый мяч, как по мне, чистый гол был, но они так приняли решение. Это их работа". 

О следующем матче с Шахтером: 

"Честно, даже об этом не думаем. У нас задача – матч с Александрией. Мы должны готовиться  от игры к игре. Тогда  у нас будет какой-то результат и какое-то движение.  Если через неделю Александрия, а мы будем думать про Шахтер, ничего не будет", — приводит слова Виталия Буяльского официальный сайт Динамо. 

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Шахтер — Динамо