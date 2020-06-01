Украина

Поединок против Зари стал юбилейным для тренера александрийцев.

В поединке 24-го тура чемпионата Украины Александрия под руководством Владимира Шарана минимально обыграла Зарю.

Тот поединок стал 200 во всех турнирах в текущем статусе для главного тренера александрийцев, сообщает официальный сайт УПЛ.

Большая часть из них, 166, пришлись на УПЛ, 22 — на Кубок Украины и еще 12 — на еврокубки. Баланс результатов: 66 побед, 62 ничьих и 72 поражения.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Александрия — Заря.