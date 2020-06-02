Украина

Украинский защитник намерен остаться в полтавском клубе.

Защитник Ворсклы Владимир Чеснаков заявил о желании войти в историю полтавского клуба, за который он выступает на протяжении всей своей профессиональной карьеры.

"Лукавить не буду. Скажу честно — да, есть такое у меня желание. Хочу войти в историю клуба и остаться здесь после окончания карьеры. В Полтаве я состоялся как футболист, а Ворскла сделала меня тем футболистом, которым являюсь на сегодня. Скрывать не буду: с Ворсклой хочу быть по жизни. Всегда".

"Помню, как мы с Далкку в 2016-м году сидели за чашкой кофе и он сказал: "Хочу передать капитанскую повязку одному парню". Это классно было. Я рад, что мне досталась капитанская повязка от Далкку. Он для меня есть, был и будет примером на футбольном поле и в жизни", — приводит слова Чеснакова сайт ТК Футбол.

На данный момент Ворскла занимает четвертую позицию во второй шестерке УПЛ, набрав 22 очка в 24 турах.