Украина

Функционер прокомментировал игру днепрян.

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза поделился своим мнением о победе команды в матче с Олимпиком (3:1) в 24-м туре УПЛ.

"Очень рад психологическому состоянию команды. По физическому – я не сомневался, мы знали, на что способны наши футболисты. В одной группе новичков был период реабилитации, но это только вопрос времени.

Я рад тому, что на поле играла команда. К сожалению, не до последней секунды или минуты, но это из-за отсутствия игровой практики делаются детские ошибки. Но впереди еще много игр и мы сыграемся.

Мы подходим к тому рисунку игры, который хотели видеть. Этим занимается тренерский штаб Дмитрия Станиславовича Михайленко, частью которого является и Сергей Кравченко. Этот матч был ярким примером того, что если даже есть отсутствие игровой практики, мастерство, извините, не пропивается.

Несмотря на ошибку, Кравченко был вожаком и вдохновителем многих моментов. Рекомендую молодым игрокам учиться у этого метра", – рассказал Береза в интервью официальному сайту клуба.



Ранее Сергей Кравченко заявлял, что Днепр-1 полон мотивации для борьбы во второй шестерке.