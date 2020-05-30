Украина

Полузащитник днепрян прокомментировал поединок против Олимпика.

Сергей Кравченко рассказал о влиянии нового тренера по тактике на игру команды, а также поделился амбициями днепрян на оставшуюся часть сезона.

"Как повлияло на игру Днепра-1 приглашение итальянского тренера по тактике? Философия нашего клуба и команды — играть в красивый, современный футбол, создавать моменты и играть агрессивно. Считаю, что следующие матчи все это покажут, по крайней мере, мы к этому стремимся.

Сейчас уже все говорят о том, что мы уже со следующего сезона можем играть в еврокубках, поэтому нам надо занимать седьмую строчку, поскольку восьмое место может и не попасть в матчи плей-офф — это произойдет, если Мариуполь или Ворскла завоюют Кубок Украины. Говорят, что во второй шестерке нет мотивации, но у нас она очень сильна. Постараться попасть в еврокубки — это мечта любого футболиста. Вот, недавно было пять лет выхода днепровской команды в финал Лиги Европы, и все это запоминается на всю жизнь. Не хочется сейчас делать какие-то громкие заявления, но мы сначала хотим попасть в плей-офф, а затем поборемся за попадание в еврокубки", — приводит слова полузащитника официальный сайт днепрян.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Днепр-1 — Олимпик.