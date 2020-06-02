Украина

Бразилец прокомментировал встречу с киевлянами.

Защитник Шахтера Исмаили поделился своим мнением о результате матча с Динамо (3:1), который состоялся после длительного перерыва.

"Матч с Динамо был очень другим. После нескольких месяцев без официальных игр мы вернулись матчем против нашего главного соперника, без фанов и с многими протоколами.

Без сомнения, это было странно. Очевидно, мы хотели бы сыграть в других условиях, но ситуация этого не позволяет, и мы должны адаптироваться и выполнять все рекомендации.

Читайте также: Шахтер — Динамо. Наши оценки

После длительного перерыва и не в лучшей физической форме нам было очень важно вернуться с победой и увеличить отрыв. Теперь у нас хороший запас, но мы должны оставаться сосредоточенными, чтобы не оступиться в финальной части чемпионата и выиграть титул в этом уникальном сезоне", – рассказал Исмаили в интервью Futebol Interior.