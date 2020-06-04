Ни один тест не показал позитивную пробу.
Фото ФК Львов
04 июня 2020, 06:31
Футбольный клуб Львов, согласно медицинскому протоколу от УПЛ и УАФ, сдал очередную партию тестов на выявление коронавируса у игроков, тренеров и работников клуба.
Как сообщает официальный сайт "сине-золотых", среди всех полученных результатов не было выявлено ни одного с позитивной пробой.
Для львовян это уже вторая клубная сдача тестов на выявление Covid-19. Впервые клуб сдавал данные тесты перед началом посткарантинных тренировок.
В среду повторное тестирование провели игроки, тренеры и работники Днепра-1.