Украина

Ни один тест не показал позитивную пробу.

Футбольный клуб Львов, согласно медицинскому протоколу от УПЛ и УАФ, сдал очередную партию тестов на выявление коронавируса у игроков, тренеров и работников клуба.

Как сообщает официальный сайт "сине-золотых", среди всех полученных результатов не было выявлено ни одного с позитивной пробой.

Для львовян это уже вторая клубная сдача тестов на выявление Covid-19. Впервые клуб сдавал данные тесты перед началом посткарантинных тренировок.

В среду повторное тестирование провели игроки, тренеры и работники Днепра-1.