Днепряне провели уже привычную процедуру.
фото Днепр-1
03 июня 2020, 20:22
Игроки и тренерский штаб Днепра-1 прошли второе тестирование на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.
Данная процедура была запланирована заранее и прошла согласно требований и рекомендаций для проведения матчей в чемпионате Украины.
Днепр-1 вернулся после карантина победой над Олимпиком и уверенно возглавляет вторую шестерку.
Напомним, что единственным клубом УПЛ, у которого пока что были выявлены зараженные, остаются Карпаты.