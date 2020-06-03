Украина

Днепряне провели уже привычную процедуру.

Игроки и тренерский штаб Днепра-1 прошли второе тестирование на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Данная процедура была запланирована заранее и прошла согласно требований и рекомендаций для проведения матчей в чемпионате Украины.

Днепр-1 вернулся после карантина победой над Олимпиком и уверенно возглавляет вторую шестерку.

Напомним, что единственным клубом УПЛ, у которого пока что были выявлены зараженные, остаются Карпаты.