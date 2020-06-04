Украина

Днепряне попытаются провести следующие выходные с максимальной пользой.

Президент Днепра-1 Юрий Береза рассказал о том, что клуб ищет спарринг-партнера, дабы провести контрольный поединок, когда в УПЛ будет идти 26-й тур.

В это время Днепр-1 должен был играть с Карпатами, но матч отменен из-за вспышки коронавируса во львовском клубе.

"Мы ищем спарринг-партнера. Возможно, это будет команда первой лиги, которая прошла тестирование на коронавирус и которая сможет гарантировать не повторение истории, которая случилась с Карпатами", — рассказал президент в интервью телеканалу Футбол.

В 25-м туре Днепр-1 встретится с ФК Львов на выезде. Игра состоится в субботу, 6 июня, в 14:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.